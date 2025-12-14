20 yıl önce kurulan uzay şirketi SpaceX halka arza hazırlanıyor.

Milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketin borsaya açılırken 30 milyar dolar toplayabileceği ve şirketin değerinin 1,5 trilyona çıkarabileceği belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre halka arzın gelecek yıl gerçekleşebileceği konuşuluyor.

NASA tarafından kullanılan ve birden fazla kez kullanım olanağı sağlayan roketler ile Starlink adlı uydu internet kümesininin üreticisi olan SpaceX, uzay alanında öncü şirketlerden biri konumunda.

SpaceX'in hissedarları arasında teknoloji devi Alphabet de bulunuyor.

SpaceX'in CEO'luğunu, Tesla ve xAI'ın da sahibi olan Elon Musk yapıyor.

Tesla'nın değeri, Toyota ve Volkswagen'den 5 ila 6 kat daha az araç satışı gerçekleştirmiş olmasına rağmen 2 otomotiv devini geçmiş durumda.

Crunchbase'in verilerine göre SpaceX, Chatgpt'in üreticisi OpenAI'dan sonra dünyanın en değerli ikinci özel start-up'ı konumunda.

SpaceX'in halka arzının, dünya üzerindeki en büyük halka arzlardan biri olabileceği belirtiliyor.

Dünyanın en büyük halka arzı, 2019'da gerçekleşti. Petrol devi Suudi Aramco şirketi o dönemde 25.6 milyar dolar toplamıştı.

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba da 2014'teki halka arzda 25 milyar dolar gelir elde etmişti.