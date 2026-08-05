SpaceX roketi bugün Ay'a çarpacak

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yakın Dünya Nesneleri Çalışmaları Merkezine (CNEOS) göre, Ocak 2025'teki bir fırlatmadan kalan roket parçası kazara Ay ile çakışma rotasına girdi.

Bağımsız astronomlar tarafından tespit edilen roket aşamasının saatte yaklaşık 5 bin 400 mil (saniyede 2,43 kilometre) hızla Ay'a çarpacağı bildirildi.

Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayan olayda, yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde ve 4 bin kilogram ağırlığındaki roket parçasının Einstein Krateri yakınlarına düşeceği tahmin ediliyor.

Çarpışmanın yüzeyde 17 metreden daha geniş bir krater oluşturması bekleniyor.

Devasa toz bulutu yükselecek

BBC'nin haberine göre gök bilimciler, atmosferi ve güçlü kütle çekimi bulunmayan Ay'da gerçekleşecek çarpışmanın ardından yüzeyden 50 kilometre veya daha fazla yüksekliğe devasa bir toz ve enkaz bulutunun savrulacağını aktardı.

Olayı takip eden bilim insanları; NASA'nın Ay Keşif Yörünge Aracı (LRO) ve Güney Kore'nin Danuri uzay aracı ile oluşacak krateri, ışımayı ve toz bulutunu inceleyecek. Çarpışmayla yüzeye çıkacak alt katman malzemelerinin, Ay'ın iç yapısı ve jeolojik süreçleri hakkındaki modellere katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzay çöpleri riski büyüyor

Gerçekleşecek çarpışma, Dünya yörüngesinde ve uzayda biriken insan yapımı enkaz sorununu yeniden gündeme getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) verilerine göre, uzayda 10 santimetreden büyük yaklaşık 54 bin obje bulunuyor. Uzay Çağı'nın başladığı 1957 yılından bu yana uzaya gönderilen nesnelerin toplam kütlesi ise 17 bin tonu aştı.