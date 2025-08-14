SpaceX’in Bitcoin varlıkları 1 milyar dolara ulaştı

Arkham Intelligence verilerine göre, Elon Musk’ın havacılık ve uzay şirketi şu anda 8.285 BTC tutuyor. Bu miktar 2022’den beri değişmedi ve mevcut değeri yaklaşık 1,02 milyar dolar.

SpaceX’in Bitcoin varlıklarının 1 milyar doları aşması, ilk kez yaşanan bir durum değil. Veriler, şirketin 2021 başlarına kadar uzanan geçmişinde, Nisan 2021’de yaklaşık 28.000 BTC’ye sahip olduğunu ve toplam değerinin 1,8 milyar dolara ulaştığını gösteriyor.

Şirketin şu an elinde 11.509 BTC bulunuyor

SpaceX, 2022 ortasında elindeki Bitcoin’in yaklaşık %70’ini satarak mevcut seviyeye indi. Bu satışın, Mayıs ayında Terra-Luna çöküşü, Kasım’da FTX iflası ve sonrasında oluşan zincirleme piyasa etkileri nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Verilere göre şirket o tarihten beri yeni Bitcoin alımı yapmadı.

Tesla da aynı dönemde Bitcoin varlıklarının büyük bölümünü elden çıkardı. Şirketin şu an elinde 11.509 BTC bulunuyor ve bu varlıkların değeri yaklaşık 1,42 milyar dolar.

Bitcoin, temmuz ayında kaydedilen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak önemli bir yükseliş yaşadı. Gün içinde 124.300 doların da üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, 2,452 trilyon dolarlık piyasa değeriyle artık 2,448 trilyon dolar değerindeki Google’ı geride bırakarak en büyük beşinci varlık konumuna yükseldi.

"Enflasyon baskısına rağmen veri sabit kaldı"

Bitcoin’deki bu yükseliş, ethereum ve diğer kripto paralarla birlikte, ABD’de eylülde beklenen faiz indirimi beklentileri ve beklenenden daha ılımlı gelen makro verilerin yarattığı iyimserlikten beslendi.

Kripto yatırım şirketi Wincent’in kıdemli üst yöneticisi Paul Howard, “Piyasalar, temmuz ayı TÜFE verisinin hazirandaki %2,7 seviyesinden %2,8’e çıkmasını bekliyordu. Ancak, tarifelerden gelen enflasyon baskısına rağmen veri sabit kaldı. Bu sonuç, ABD’de potansiyel bir faiz indirimi ihtimalini artırdığı için BTC ve ETH açısından olumlu.” değerlendirmesinde bulundu.