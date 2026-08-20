SpaceX'in roketi Ay'a çarptı! Dev krater oluştu

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NASA, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketinin üst kademesinin Ay yüzeyine çarpmasının ardından oluşan yeni krateri görüntüledi.

Roketin üst kademesi, bir yıldan uzun süre uzayda kaldıktan sonra 5 Ağustos’ta saatte yaklaşık 5 bin 400 mil hızla Ay’a çarptı. Çarpışmadan altı gün sonra bölgenin üzerinden geçen NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter uzay aracı, çarpma alanını yaklaşık 60 mil yükseklikten görüntüledi.

Bilim insanlarının incelemelerine göre çarpmanın ardından yaklaşık 60 fit, yani 18 metre genişliğinde ve 3 metreden daha sığ bir krater oluştu.

Ay yüzeyinde açık ve koyu izler

NASA tarafından yayımlanan görüntülerde, yeni kraterin çevresine yayılan açık ve koyu renkli izler dikkat çekti.

Koyu renkli izlerin, güneş rüzgârı, kozmik ışınlar ve mikrometeorit çarpmalarının etkisiyle zaman içinde değişime uğramış yüzeydeki toz ve kayalardan kaynaklandığı belirtildi. Açık renkli bölgelerin ise çarpmanın etkisiyle yüzeyin altındaki daha derin katmanlardan çıkarılan malzemelerden oluştuğu ifade edildi.

Çarpma kasıtlı değildi

Roketin Ay'a çarpması planlı bir çarpışma olarak gerçekleşmedi. Ancak NASA’dan Ay bilimcisi Kelsey Young, görevini tamamlayan uzay donanımlarının bazı durumlarda Ay yüzeyine çarptırılarak imha edilmesinin teknik olarak kabul edilen ve güvenli yöntemlerden biri olduğunu belirtti.

Young, bu yöntemin özellikle yörüngede kontrolsüz şekilde kalabilecek donanımların bertaraf edilmesi açısından öngörülebilir ve izlenebilir bir çözüm sunduğunu ifade etti.