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SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda parçalandı (Video)

SpaceX tarafından Teksas’taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı. Kalkıştan yaklaşık sekiz buçuk dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı.

Haber Merkezi
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SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda parçalandı (Video)
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Roketin güçlendirici kısmı olan “Super Heavy” ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü. Mekanik kollar yardımıyla başarılı bir iniş yapan bu parça, testin kısmen olumlu bir sonucu olarak değerlendirildi.

Sızıntı nedeniyle parçalandı

SpaceX CEO’su Elon Musk, testin ardından yaptığı açıklamada, “Starship’in motor bölmesindeki sıvı oksijen yakıt sızıntısı, motor bölmesinde basınç artışına neden oldu. Bu da aracın yapısal bütünlüğünü bozarak parçalanmasına yol açtı” dedi. Musk, bu tür denemelerin ileride daha güvenli ve başarılı fırlatmalar için önemli olduğunu vurguladı.

Hedef yörüngeye ulaşmaktı

Test sırasında Starship’in, Meksika Körfezi üzerinde 10 sahte uyduyu yörüngeye yerleştirmesi planlanıyordu. Ancak bu hedef gerçekleştirilemedi.

SpaceX’in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, “Bugünkü uçuş sırasında planda olmayan bir ayrılma yaşandı. Elde edilen veriler, Starship’in güvenilirliğini geliştirme çalışmalarımıza ışık tutacak” ifadeleri kullanıldı.

Musk, bir sonraki test uçuşu için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Başarı asla garanti değildir, ama bu süreçte eğlenmeyi garanti edebiliriz” dedi. SpaceX, 2025 yılı sonuna kadar toplamda 12 Starship test uçuşu gerçekleştirmeyi planlıyor.

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