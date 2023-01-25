S&P/Williamson: Avrupa resesyondan kurtulabilir

Euro Bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Ocak ayında 50,2'ye yükseldi. Endeks Aralık'ta 49,3 ölçülmüştü. Eşik değer olan 50’nin üstü ekonomide genişlemeye işaret ederken, 50’nin altında ölçülen değerler ekonomik daralmaya işaret ediyor.

S&P Global Market Intelligence'ın baş ekonomisti Chris Williamson, "Yılın başında Euro bölgesi ekonomisinin istikrara kavuşması, bölgenin resesyondan kurtulabileceğine dair kanıtları artırıyor" açıklamasını yaptı.

Williamson, bununla birlikte, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından borçlanma maliyetlerinin artması nedeniyle, "yeniden bir daralmaya kaymanın" göz ardı edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Ancak herhangi bir gerileme, "Önceden korkulandan çok daha az şiddetli olabilir" dedi.

İngiltere için işler kötü gidiyor

Avrupa’nın aksine İngiltere için PMI rakamları umut vermiyor. Bileşik PMI İngiltere’de Ocak ayında beklenti olan 49,3’ün altında gelerek 47,8 olarak gerçekleşti.

Gelen bu veri ayrıca Aralık ayı verisi olan 49’un altında kaldı. Bununla beraber Aralık ayında 49,9 ile eşik değerin üzerine çıkmaya çok yaklaşan İngiltere Hizmet PMI verisi, Ocak ayında beklenti olan 49,6’nın altında kalarak daralma sinyali vermeye devam etti

İngiltere’deki kötü gidişata dair yorum yapan Williamson, "Ocak ayında beklenenden zayıf gelen PMI rakamları, İngiltere'nin resesyona girme riskinin altını çiziyor" dedi.

Ayrıca Williamson, "Endüstriyel anlaşmazlıklar, personel sıkıntısı, ihracat kayıpları, artan hayat pahalılığı ve yüksek faiz oranları, yılın başında ekonomik gerileme yeniden hız kazanması anlamına geliyor" diyerek İngiltere'deki kötü gidişata dikkat çekti.