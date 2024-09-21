Sri Lanka'da halk yeni devlet başkanlarını seçmek için sandık başında

Ada ülkesinde sandıklar 13 bin 421 seçim merkezinde kuruldu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 16.00'ya kadar devam edecek.

Ülkede 5 yıl için yeni başkanı seçmek üzere oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı 17 milyonu aşıyor.

Seçimler, 2022'de yaşanan ağır ekonomik buhrandan bu yana ilk başkanlık seçimi oldu. Ülkenin iflas ilanına neden olan ekonomik buhran hükümetin devrilmesine yol açmıştı.

40 aday yarışıyor

Ülke çapında hükümet karşıtı protestoların yapıldığı 2022’den bu yana yapılacak ilk seçimde 40 aday yarışıyor. Mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Marksist eğilimli milletvekili Anura Kumara Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve Namal Rajapaksa seçimlerde öne çıkan adaylar olarak görülüyor.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke dış borcunu ödeyemedi ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022’de ciddi miktarda borç para almıştı.

Enflasyonun yüzde 70’lere ulaştığı ülkede, dönemin devlet başkanı ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

Ülkenin 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.