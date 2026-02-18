Sri Lanka'da milletvekili emekli maaşları kaldırıldı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da parlamento, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti. 225 sandalyeli parlamentoda, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı oylandı. Oylamada tasarı 154 "evet" oyuyla kabul edilirken, yalnızca iki milletvekili "hayır" oyu verdi. Diğer üyeler ise oylamaya katılmadı.

Yeni düzenlemeye göre, halihazırda bu maaşı alan ya da almaya hak kazanan kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara da parlamentoda tasarıyı sunarken milletvekillerinin ülke hala ekonomik krizden çıkmaya çalışırken emekli maaşı almaya "ahlaki olarak haklarının olmadığını" söyledi.

Anura Kumara Dissanayake’den seçim vaadi

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024'te seçimlerindeki kampanyasında milletvekillerinin emekli maaşlarının kaldırması sözü vermişti.

Hükümet, Eylül 2024'te de halkın talebi üzerine eski devlet başkanına sağlanan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları kaldırmıştı.