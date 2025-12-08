  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi
Takip Et

Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi

Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 627'ye ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sri Lanka'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 627'ye yükseldi
Takip Et

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı afetlere ilişkin son verileri açıkladı.

Afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 627'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, kayıp 190 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Dünya
İtalya, Ukrayna'ya acil yardım gönderecek
İtalya, Ukrayna'ya acil yardım gönderecek
New York Times, yapay zeka platformu Perplexity AI’ı mahkemeye verdi
New York Times, yapay zeka platformu Perplexity AI’ı mahkemeye verdi
Washington’ın yeni güvenlik stratejisi Rusya’da neden memnuniyet yarattı?
Washington’ın yeni güvenlik stratejisi Rusya’da neden memnuniyet yarattı?
Trump’tan Zelenskiy’e barış müzakeresi tepkisi: Barış teklifini henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı
Trump’tan Zelenskiy’e barış müzakeresi tepkisi: Hayal kırıklığına uğrattı
Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasına dahil olacak
Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın almasına dahil olacak
Netanyahu: Suriye'de tampon bölgeden çekilmeyeceğiz
Netanyahu: Suriye'de tampon bölgeden çekilmeyeceğiz