Stajyer piyangodan 7.5 milyon sterlin kazandı! Ertesi gün işe gitti

İngiltere’nin Carlisle’de yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak'taki piyango çekilişinde 7.5 milyon sterlin kazanarak büyük bir ödül kazandı. Clarkson, hayatını değiştiren bu kazançtan sonra ertesi gün işe gitmeye devam etti.

"Herkes deli olduğumu düşünebilir"

Clarkson, "Düzenimi bozmak istemiyorum. Gencim, işimi çok seviyorum. Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Şatafatlı harcamalara rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi.

Milyoner stajyer alışveriş listesini paylaştı

Milyoner genç, 6 maddelik alışveriş listesi yaptı: Ailemin ev taksitlerini ödeyeceğim, Gucci çanta alacağım, iki tasarım ceket alacağım, Audi araba alacağım, Manchester City kombinesi alacağım ve Cape Verde'de 'her şey dahil' bir tatil.