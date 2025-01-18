Stajyer piyangodan 7.5 milyon sterlin kazandı! Ertesi gün işe gitti
İngiltere’de stajyer James Clarkson, lotodan 7.5 milyon sterlin (325 milyon TL) kazandı. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi iş başı yaptı. Milyoner genç, “Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim” diyerek kariyer sevdasını anlattı.
İngiltere’nin Carlisle’de yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak'taki piyango çekilişinde 7.5 milyon sterlin kazanarak büyük bir ödül kazandı. Clarkson, hayatını değiştiren bu kazançtan sonra ertesi gün işe gitmeye devam etti.
"Herkes deli olduğumu düşünebilir"
Clarkson, "Düzenimi bozmak istemiyorum. Gencim, işimi çok seviyorum. Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Şatafatlı harcamalara rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi.
Milyoner stajyer alışveriş listesini paylaştı
Milyoner genç, 6 maddelik alışveriş listesi yaptı: Ailemin ev taksitlerini ödeyeceğim, Gucci çanta alacağım, iki tasarım ceket alacağım, Audi araba alacağım, Manchester City kombinesi alacağım ve Cape Verde'de 'her şey dahil' bir tatil.