  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Stajyer piyangodan 7.5 milyon sterlin kazandı! Ertesi gün işe gitti
Takip Et

Stajyer piyangodan 7.5 milyon sterlin kazandı! Ertesi gün işe gitti

İngiltere’de stajyer James Clarkson, lotodan 7.5 milyon sterlin (325 milyon TL) kazandı. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi iş başı yaptı. Milyoner genç, “Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim” diyerek kariyer sevdasını anlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Stajyer piyangodan 7.5 milyon sterlin kazandı! Ertesi gün işe gitti
Takip Et

İngiltere’nin Carlisle’de yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak'taki piyango çekilişinde 7.5 milyon sterlin kazanarak büyük bir ödül kazandı. Clarkson, hayatını değiştiren bu kazançtan sonra ertesi gün işe gitmeye devam etti.

"Herkes deli olduğumu düşünebilir"

Clarkson, "Düzenimi bozmak istemiyorum. Gencim, işimi çok seviyorum. Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Şatafatlı harcamalara rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi.

Milyoner stajyer alışveriş listesini paylaştı

Milyoner genç, 6 maddelik alışveriş listesi yaptı: Ailemin ev taksitlerini ödeyeceğim, Gucci çanta alacağım, iki tasarım ceket alacağım, Audi araba alacağım, Manchester City kombinesi alacağım ve Cape Verde'de 'her şey dahil' bir tatil.

Almanya ülkede yaşayanların Türkiye’den eş getirmesini yasaklamayı tartışıyorAlmanya ülkede yaşayanların Türkiye’den eş getirmesini yasaklamayı tartışıyorDünya
Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?Dünya devlerinde işten çıkarmalar sürüyor: Hangi şirketler küçülüyor?Küresel Ekonomi

 

 

Dünya
Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı
Lüks evler yanmıştı: Los Angeles'ta kiralar iki kat arttı
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordu Gazze'de bir aileyi yok etti
İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordu Gazze'de bir aileyi yok etti
İsrail ateşkes anlaşmasını onayladı: İlk aşamada kaç esir serbest bırakılacak? Ne zaman başlayacak?
Kaç esir serbest bırakılacak? Ne zaman başlayacak? Detaylar belli oldu
Trump'ın resmi portresi yayınlandı: Sabıka fotoğrafıyla neredeyse aynı
İşte Trump'ın resmi portresi: Sabıka fotoğrafıyla neredeyse aynı
Trump'ın yemin töreninin yeri soğuk hava yüzünden değişti
Trump'ın yemin töreninin yeri soğuk hava yüzünden değişti
Almanya ülkede yaşayanların Türkiye’den eş getirmesini yasaklamayı tartışıyor
Ülke bunu tartışıyor: Evlenerek Almanya'ya gitmek yasaklansın