Starbucks 2 milyar dolarlık tasarruf için çevre hedeflerini değiştiriyor

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Starbucks, sürdürülebilirlik politikalarında değişikliğe gidiyor. Şirketin son raporunda daha önce açıklanan bazı çevre hedeflerinin yer almaması veya değiştirilmesi dikkat çekti. Şirket, 2020 yılında açıkladığı kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerinin yerine daha sınırlı bir hedef seti belirledi.

Su ve atık hedefleri değişti

Starbucks'ın doğrudan operasyonlarında ve kahve üretimindeki su kullanımını azaltmaya yönelik hedefi son raporda yer almadı. Şirketin önceki raporunda yıllık su çekimi yaklaşık 500 milyar litre olarak açıklanmıştı. Son raporda ise daha dar kapsamlı operasyonel su çekimi 53 milyar litre olarak verildi.

Depolama sahalarına gönderilen atık miktarını azaltma hedefi ve güncel atık verileri de son raporda bulunmadı. Önceki rapora göre Starbucks, 2024 yılında 681 bin ton depolama sahası atığı üretmişti. Bu miktar 2019'a göre yüzde 6 daha yüksekti.

Ambalaj hedeflerinde değişiklik

Starbucks, müşteri ambalajlarında fosil yakıttan türetilen yeni kaynakların kullanımını 2030'a kadar yüzde 50 azaltma hedefini değiştirdi. Yeni hedef, tüm ambalajlarda yeni plastik kullanımının yüzde 5 azaltılması olarak belirlendi. Geri dönüştürülmüş malzemenin müşteri ambalajlarındaki payını yarıya çıkarma hedefi de yüzde 25 seviyesine çekildi. Bu hedefin geri dönüştürülmüş içerik bulunabilirliğine bağlı olduğu belirtildi.

Emisyon hedefi yeniden değerlendiriliyor

Şirket, sera gazı emisyonlarını 2019 seviyesine kıyasla 2030'a kadar yüzde 50 azaltma hedefini yeniden değerlendiriyor. Starbucks, yeni düzenlemeler, standartlardaki değişiklikler ve hedefe ulaşmayı zorlaştırabilecek gelişmeler nedeniyle bu konuda yeniden çalışma yürütüyor. Şirketin yeni bilim temelli hedefini ve stratejisini 2027'nin başında açıklaması bekleniyor.

Toplam emisyonlar arttı

Starbucks'ın toplam emisyonlarının 2025 yılında 2019'a kıyasla yüzde 7 daha yüksek olduğu belirtildi. Şirket buna karşın müşteri ambalajlarının tamamını 2030'a kadar yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir hale getirme hedefini koruyor. Starbucks ayrıca çevre standartlarını karşılayan mağaza sayısında daha önce belirlediği 10 bin mağaza hedefini aştı.

Maliyet azaltma planı etkili oldu

Çevre hedeflerindeki değişiklikler, CEO Brian Niccol yönetimindeki “Back to Starbucks” dönüşüm planının uygulandığı döneme denk geldi. Şirket, bu kapsamda 2 milyar dolarlık maliyet azaltma hedefi izliyor.

Son iki yılda gerçekleştirilen 2 binden fazla kurumsal işten çıkarma da sürdürülebilirlik alanında çalışan çok sayıda kişiyi etkiledi. Sürdürülebilirlikten sorumlu üst düzey yönetici Marika McCauley Sine'in yerine Kelly Goodejohn getirildi.

Starbucks bazı hedeflerini koruyor

Şirket, çevre politikalarında kapsam daraltmasına giderken bazı taahhütlerini sürdürüyor. Müşteri ambalajlarının tamamının 2030'a kadar yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir hale getirilmesi hedefi korunuyor.

Starbucks ayrıca çevre standartlarını karşılayan mağazalar konusunda daha önce belirlediği 10 bin mağaza hedefini aştığını açıkladı.