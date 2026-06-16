Starbucks Kore’de reklam krizi: 2 binden fazla mağaza kapanıyor

Güney Kore’de Starbucks, “Tank Günü” isimli reklam kampanyası nedeniyle büyük bir tartışmanın odağı oldu. Şirketin büyük boy termos ürününü “Tank” adıyla tanıtması ve “Elini masaya küt diye vur” sloganını kullanması tepki çekti.

Söz konusu ifadelerin, 1980 Gwangju Ayaklanması sırasında tankların kullanıldığı kanlı müdahaleyi ve 1987’de işkenceyle hayatını kaybeden öğrenci Park Jong Chol olayını çağrıştırdığı gerekçesiyle ülkede geniş çaplı eleştirilere yol açtığı belirtildi.

Boykot ve baskılar sonrası Starbucks Kore’den kapsamlı kapanma adımı

Yoğun boykot ve siyasi baskı sonrası Starbucks Kore, 22 Haziran günü saat 15.00’te ülkede bulunan 2 binden fazla mağazasını aynı anda kapatacağını duyurdu.

Yarım günlük bu zorunlu kapanışta tüm personel, Güney Kore tarihi ve toplumsal hassasiyet konusunda eğitimden geçirilecek.

Havalimanlarındaki bazı şubeler uygulamanın dışında tutulacak. Şirketin bu hamlesinin ciroya yaklaşık 64 milyon TL (2,1 milyar won) kaybettirmesi bekleniyor.

CEO görevden alındı

Birkaç saat içinde apar topar yayından kaldırılan kampanyada Starbucks Kore CEO’su aynı gün görevden alındı. Şirketi işleten Shinsegae Group’un milyarder başkanı Chung Yong-jin, kameralar önünde üç kez eğilerek halktan özür diledi.

Öneri yapay zekadan gelmiş

Chung ve üst düzey yöneticilerin de eğitim programına katılacağı belirtildi.Şirket, tartışmalı sloganın yapay zeka önerisiyle seçildiğini ve bazı yöneticilerin pazarlama materyallerini içeren e-posta eklerini bile açmadığını açıkladı.

Kampanya sonrası müşteriler Starbucks kupa ve termoslarını kırarak tepki gösterdi, devlet kurumları zincirle bağlarını kesti. Şirketin cirosu bir hafta içinde %26 geriledi.