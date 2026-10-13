Starlink istasyonunu yakıldı! İki Türk gözaltına alındı

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Polonya’nın orta kesimindeki Mazovya bölgesinde bulunan Starlink istasyonunu ateşe vermekle şüphelenilen iki Türk vatandaşı Almanya’da gözaltına alındı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, eylül ayında gerçekleştirilen saldırılardan birinin “hibrit savaş” eylemi olduğunu söyledi.

Tusk, X hesabından yaptığı paylaşımda, Alman polisinin iki Türk vatandaşını Polonya güvenlik servisleri adına gözaltına aldığını belirtti.

Şüphelilerin Polonya’da yargılanacağını söyleyen Tusk, “Bu, başka bir hibrit savaş eylemi” ifadesini kullandı.

Tusk açıklamasında, "Polonya güvenlik servislerinin talebi üzerine Alman polisi, Mazovya’daki Starlink istasyonunu kundaklamakla şüphelenilen iki Türk vatandaşını gözaltına aldı. Bu, bir başka hibrit savaş eylemi. Sabotajın failleri Polonya yargısı önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2026

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski de gözaltıları doğruladı.

Kierwinski, operasyonun Polonya polisi, ülkenin İç Güvenlik Ajansı (ABW) ve Alman güvenlik birimleri arasındaki işbirliği sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamanın “sabotaj ve yabancı bir istihbarat servisi adına casusluk” olduğunu belirtti.

Yangın istasyonun elektrik altyapısını etkiledi

24 Eylül’de çıkan yangın, istasyonun elektrik sistemini ve yedek jeneratörünü etkiledi. Polonya yönetimi, yangının tesisi hedef alan kasıtlı bir sabotaj eylemi olduğunu açıkladı. İstasyon yangından sonra da çalışır durumda kaldı.

Devlet telekomünikasyon şirketi Exatel’in sahibi olduğu istasyon, Polonya üzerinden internet trafiğinin aktarılmasında kullanılıyor. Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, istasyonun Ukrayna’ya giden internet trafiğini de aktardığını söyledi.

Tesis, Starlink terminalleri üzerinden bağlantı sağlayan SpaceX sistemlerinde de kullanılıyor.

Gawkowski, yangının istasyonu devre dışı bırakmak ve Ukrayna ordusu dahil çeşitli kurumların internet erişimini aksatmak amacıyla kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi.

Kamu yayıncısı TVP Info’ya konuşan bakan, soruşturmanın sürdüğünü, ancak çok sayıda göstergenin saldırının Rusya’nın yeni senaryolarından biri olduğu değerlendirmesiyle örtüştüğünü belirtti. Kremlin ise konu hakkında yorum yapmadı.

NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Polonya, ittifakın doğu kanadında yer alıyor. Ülke, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik başlattığı tam ölçekli işgalden bu yana Moskova’yı çeşitli sabotaj eylemleriyle suçladı.

Polonya ayrıca Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı askerî ve insani yardımların taşınmasında başlıca merkezlerden biri konumunda.

Danimarka istihbarat servisi, o dönemde yayımladığı tehdit değerlendirmesinde Rusya’nın önümüzdeki aylarda hibrit savaş faaliyetlerini artırmasını beklediğini açıklamıştı.

Değerlendirmede, doğrudan bir saldırı olasılığının “oldukça düşük” olduğu belirtilirken Rusya’nın NATO ülkelerine sınırlı bir askerî saldırı düzenleme riskinin düşük ancak artmakta olduğu kaydedilmişti.

Tusk, geçen ay Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş kapsamında Kiev’in müttefiklerine yönelik “hibrit” İHA ve füze saldırıları planladığı konusunda uyarıda bulunmuştu.