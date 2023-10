Starlink uyduları Gazze için harekete geçti

Elon Musk, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in, Gazze'ye yardım çağrısına cevap verdi.

Musk, X hesabından, Starlink uydularını ulauslararası yardım kuruluşları için iletişim ağının tamamen kesildiği Gazze'ye göndereceğini duyurdu.

Cortez, dün yaptığı açıklamada, 2,2 milyon insanın yaşadığı Gazze'de iletişimin tamamen kesildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ve insanların tehlike altında yaşam savaşı verdiğini aktarmıştı.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



