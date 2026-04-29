Starmer'ın tehdidine rağmen en az 98 Rus gemisi, İngiliz sularından geçti

Reuters haber ajansının özel haberine göre Rusya'nın yaptırım uygulanan "gölge filosu", İngiliz sularından geçmeye devam ediyor. Habere göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 25 Mart'ta İngiliz sularından geçen Rus gölge filosundaki gemilere el koyma ve gemileri durdurma kararı vermesinin ardından en az 98 gemi İngiliz sularını geçti.

Sahte konum bildirme şüphesi gündemde

LSEG takip verilerine göre Baltık Denizi ile Güney Avrupa arasındaki rota olan Manş Denizi kıyı şeridinin 12 deniz mili yakınından 63 Rus gemi geçiş yaptı. Diğer 35 gemi ise kıyıdan 200 deniz miline kadar uzanan ve ekseriyâ İskoçya'nın kuzeyini kapsayan İngiliz Münhasır Ekonomik Bölgesi'nden geçti. Habere göre veriler, en az 10 geminin, İngiliz sularını geçerken "sahte konum bildirme" yani takip sistemlerini kapatma veya manipüle etme eylemine giriştiğini gösteriyor.

Avrupa ülkeleri, Rusya'nın yaptırımları aşarak ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç etmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor. Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılan gemiler, Batı'nın Rus petrol ihracatına uyguladığı yaptırımlarından kaçınmak için kullanılan eski ve sahibi veya sigortası belirsiz tankerlerden oluşuyor. İngiltere, Rusya'nın gölge filosu ile bağlantılı 544 gemiyi yaptırım listesine almıştı.