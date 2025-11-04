Stellantis, yangın riski nedeniyle 320 binden fazla aracı geri çağırdı

Stellantis NV, Jeep markasına ait bazı plug-in hibrit modellerde batarya yangını riski tespit edilmesi üzerine ABD’de 320 binden fazla aracın geri çağrıldığını duyurdu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Salı günü yayımlanan bildirime göre, yüksek voltajlı batarya paketlerinde ayırıcı tabaka hasarına karşı hassas hücrelerin kullanılmış olabileceği belirtildi.

Stellantis, araç sahiplerine olası yangın riskine karşı tamir işlemi tamamlanana kadar araçlarını dışarıda park etmeleri ve şarj etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Şirket, sorunun nedenini araştırdıklarını ve güvenli bir çözüm üzerinde çalışıldığını açıkladı.

2020 ile 2025 yılları arasında üretilen Jeep modelleri kapsıyor

Geri çağırma kararı, 2020 ile 2025 yılları arasında üretilen Jeep Wrangler ve Grand Cherokee plug-in hibrit modellerini kapsıyor. Bu karar, gönüllü bir geri çağırma olarak duyuruldu.

Yangın riski açıklaması, Stellantis’in ABD’de yeniden pazar payı kazanmak için yürüttüğü dönüşüm sürecinin ortasında geldi. Şirket, özellikle Kuzey Amerika’da stok fazlasını azaltmasının ardından sevkiyat hacimlerinde artış yaşamaya başladı.

Yeni CEO Antonio Filosa, Aralık ayında göreve geldikten sonra selefi Carlos Tavares’in maliyet düşürme stratejilerinden farklı olarak ABD pazarında büyümeyi hızlandırmak amacıyla 10 milyar dolarlık yatırım planı açıkladı.

Stellantis, Dodge ve Ram markalarının da üreticisi konumunda bulunuyor ve elektrikli araç yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.