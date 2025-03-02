Steve Jobs’ın papyonu rekor fiyata satıldı
Apple'ın kurucusu Steve Jobs’ın papyonu rekor fiyata satıldı. Jobs'un 1984 yılında taktığı papyonun satış fiyatı 35 bin 750 Dolar oldu.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un papyonu 35 bin 750 Dolar ile rekor fiyata satıldı.
Jobs, pembe-yeşil çizgili papyonu 1984'te Macintosh bilgisayarını tanıtırken takmıştı.
Uluslararası Tasarım Konferansı'nda da pembe-yeşil çizgili papyonunu takan Jobs, "Bana 60 Dolar ödediler, ben de papyon taktım" diyerek espri yapmıştı.
Business Insider'ın haberine göre papyonun en fazla 2 bin Dolar'a satılması bekleniyordu.
Jobs'un papyonunu almak için 27 kişinin teklif verdiği öğrenildi.
Apple kurucusunun siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri de açık artırmaya çıkmıştı.