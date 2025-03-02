Steve Jobs’ın papyonu rekor fiyata satıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un papyonu 35 bin 750 Dolar ile rekor fiyata satıldı.

Jobs, pembe-yeşil çizgili papyonu 1984'te Macintosh bilgisayarını tanıtırken takmıştı.

Uluslararası Tasarım Konferansı'nda da pembe-yeşil çizgili papyonunu takan Jobs, "Bana 60 Dolar ödediler, ben de papyon taktım" diyerek espri yapmıştı.

Business Insider'ın haberine göre papyonun en fazla 2 bin Dolar'a satılması bekleniyordu.

Jobs'un papyonunu almak için 27 kişinin teklif verdiği öğrenildi.

Apple kurucusunun siyah boğazlı kazakları ve eski kartvizitleri de açık artırmaya çıkmıştı.