STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı

Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi çeşitli AB ülkelerinde bulunan ve çevre alanında faaliyet gösteren 5 STK, fosil yakıtlı uçak ve gemilerin AB'nin sürdürülebilir finans mevzuatına dahil edilmesine karşı dava açtıklarını açıkladı.

STK'lardan konuya ilişkin açıklama

Açıklamada, AB'nin sürdürülebilir yatırım sınıflandırmasının, bu konuda doğru bilgilendirilmeye yönelik standartlar getirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sınıflandırmanın şirketlere, yatırımcılara ve politika yapıcılara doğrulanmış bir yeşil yatırım listesi sağlamasının önemine işaret edildi.

AB Komisyonu'nun geçen yıl sonunda sürdürülebilir yatırım sınıflandırmasına havacılık ve gemi taşımacılığı kriterlerini eklediği anımsatılan açıklamada, bunun tamamen fosil yakıtlarla çalışan gemileri ve uçakları belirli verimlilik kriterlerini karşılamaları halinde yeşil finansmana uygun hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, havacılıktaki kriterlerin çok zayıf belirlendiği, teslimatı yapılacak yeni uçakların neredeyse tamamının yeşil olarak sınıflandırılabileceği bildirilen açıklamada, STK'ların, AB Komisyonunun belirlediği kriterleri gözden geçirmesi için Avrupa Adalet Divanında dava açtığı belirtildi.

AB sınıflandırması, özel sektör yatırımlarını iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, AB, yakıt tasarruflu yeni uçaklara ve sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan gemilere yapılan yatırımları emisyonları azaltacağı için sürdürülebilir sınıflandırmasına dahil ediyor.