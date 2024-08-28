  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı
Takip Et

STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı

Çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Avrupa Birliği'nin (AB) yeni uçak ve gemileri yeşil olarak sınıflandıran sürdürülebilir finans kriterlerine karşı hukuki süreç başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
STK'lar, AB'nin uçak ve gemileri yeşil sınıflandırmasına karşı dava açtı
Takip Et

Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi çeşitli AB ülkelerinde bulunan ve çevre alanında faaliyet gösteren 5 STK, fosil yakıtlı uçak ve gemilerin AB'nin sürdürülebilir finans mevzuatına dahil edilmesine karşı dava açtıklarını açıkladı.

STK'lardan konuya ilişkin açıklama

Açıklamada, AB'nin sürdürülebilir yatırım sınıflandırmasının, bu konuda doğru bilgilendirilmeye yönelik standartlar getirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, sınıflandırmanın şirketlere, yatırımcılara ve politika yapıcılara doğrulanmış bir yeşil yatırım listesi sağlamasının önemine işaret edildi.

AB Komisyonu'nun geçen yıl sonunda sürdürülebilir yatırım sınıflandırmasına havacılık ve gemi taşımacılığı kriterlerini eklediği anımsatılan açıklamada, bunun tamamen fosil yakıtlarla çalışan gemileri ve uçakları belirli verimlilik kriterlerini karşılamaları halinde yeşil finansmana uygun hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, havacılıktaki kriterlerin çok zayıf belirlendiği, teslimatı yapılacak yeni uçakların neredeyse tamamının yeşil olarak sınıflandırılabileceği bildirilen açıklamada, STK'ların, AB Komisyonunun belirlediği kriterleri gözden geçirmesi için Avrupa Adalet Divanında dava açtığı belirtildi.

AB sınıflandırması, özel sektör yatırımlarını iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, AB, yakıt tasarruflu yeni uçaklara ve sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan gemilere yapılan yatırımları emisyonları azaltacağı için sürdürülebilir sınıflandırmasına dahil ediyor.

Karpowership, Dünya Bankası’yla Afrika’nın enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği için çalışacakKarpowership, Dünya Bankası’yla Afrika’nın enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği için çalışacakŞirket Haberleri

 

Yönetim ve çalışan performansı platformu F4e’den milyon dolarlık yapay zeka hamlesiYönetim ve çalışan performansı platformu F4e’den milyon dolarlık yapay zeka hamlesiŞirket Haberleri

 

Dünya
Papa Franciscus: Göçmenleri geri göndermek ciddi bir günah
Papa Franciscus: Göçmenleri geri göndermek ciddi bir günah
Almanya işçi bulamıyor!
Almanya işçi bulamıyor!
ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti
ABD seçimleri yaklaşırken vadeli fiyatlamalar dikkat çekti
Şanşan Tayfunu geliyor! Japonya'nın Kagoshima bölgesinde acil durum alarmı verildi
Şanşan Tayfunu geliyor! Japonya'nın Kagoshima bölgesinde acil durum alarmı verildi
Prof. Dr. Sümer: Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor
Prof. Dr. Sümer: Dünyanın en büyük su krizi Gazze'de yaşanıyor
ABD'de başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletler! Kritik eyaletler neden önemli?
ABD'de başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletler! Kritik eyaletler neden önemli?