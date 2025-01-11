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Stockholm'de İsrail'e protesto: Soykırımı durdurun

İsrail'in Gazze'deki okulları ve hastaneleri bombalaması, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

Haber Merkezi
AA
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Stockholm'de İsrail'e protesto: Soykırımı durdurun
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Başkentin Odenplan bölgesinde soğuk havaya rağmen toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na doğru yürüdü.

"Soykırımı durdurun"

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan yüzlerce kişi, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil İsrail, Lübnan'dan defol" ve "Acil ve şartsız ateşkes" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki soykırımın ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

İsveçli aktivist Wasin Sheukat, Filistinlilere destek olmak için gösteriye katıldığını söyledi.

"Gazze'deki tüm hastaneler ve okullar yok edildi"

Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulmasını isteyen Sheukat, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin yanındayım ve onlara destek olmak için buradayım. 7 Ekim 2023'ten itibaren Filistinliler saldırıya ve soykırıma uğrayarak zor günler geçiriyor. İsrail, Gazze ve Batı Lübnan'ı bombalıyor. Gazze'deki tüm hastaneler ve okullar yok edildi. Bunların yaşandığını görmek, gerçekten yürek parçalayıcı. Bu çatışmayı çözmek için en iyi yol, Filistinlilere saygı ve insanlık göstererek aynı hakları vermektir."

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