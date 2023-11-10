Stoltenberg: Erdoğan’ın Hamas’a yaklaşımı NATO için sorun değil

Almanya’nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan, Başbakan Olaf Scholz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius’la biraraya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'a olan yaklaşımının ittifak için bir sorun oluşturmadığını" açıkladı.

Alman Basın Ajansı’na (dpa) mülakat veren Stoltenberg, "İttifak içinde farklı görüşlerin olması zaman zaman kolay kabullenilebilecek bir durum değil. Ancak, bölgedeki çatışmada bir rol oynamadığımız için bir bakıma söylenenlerin bizim yaptıklarımıza yönelik bir etkisi yok" dedi.

NATO’nun bu konudaki tutumunun İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının beklenmesiyle bağlantılı olabileceği yönündeki spekülasyonları reddeden Stoltenberg, "Bunlar birbirinden çok farklı iki konu. Türk hükümeti onay için gerekli belgeleri Gazze savaşının başlamasından sonra parlamentoya sundu. Dolayısıyla Ortadoğu'daki krizin ortasında Türkiye, bu yılın Temmuz ayında Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde vardığımız ve İsveç'in terörle mücadelede daha fazlasını yapmayı taahhüt ettiği anlaşmayı uygulamaya koymuş oldu" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, başka hiçbir müttefikin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına maruz kalmadığını vurgulayarak, PKK'nın AB tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-18 Kasım'da Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Alman hükümeti henüz bu bilgiyi teyit etmezken, Erdoğan'ın Hamas'ın bir terör örgütü olmadığı yönündeki açıklaması Almanya'da siyaset dünyasında tepkilere yol açmış, ancak Başbakan Olaf Scholz’un ve diğer hükümet üyelerinin bu konuda yorum yapmadıkları da dikkat çekmişti.

"NATO çatışmalarda taraf değil"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun İsrail-Hamas çatışmasında taraf olmayacağına vurgu yaparak, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir" ifadesini kullandı.

Berlin’deki temaslarında Ortadoğu'daki durumu ve Hamas'ın saldırısına İsrail'in verdiği karşılığı ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Son haftalarda gördüğümüz acılar, kalıcı çözüm için çabalamaktan vazgeçmememiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi.

"Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir" vurgusu yapan Stoltenberg, Gazze'deki savaşın büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.