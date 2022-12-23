Strep A bakterisinden hayatını kaybeden sayısı 94'e yükseldi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Strep A bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 94 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Can kayıplarından 21’inin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu aktarıldı. 2017-2018 döneminde ise 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişinin Strep A nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

UKHSA tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yeni bir türün dolaşımda olduğuna dair bir kanıt olmadığı, vakalardaki artışın büyük ihtimalle dolaşımdaki yüksek miktarda bakteriden ve artan sosyal etkileşimden kaynaklandığı ifade edilmişti.

Soğuk algınlığı ve boğaz şişliği ile kendini gösteren Strep A bakterisi, vücudun farklı noktalarında kızarıklık ve deri enfeksiyonuna, ciddi komplikasyonlarda ise ölüme yol açabiliyor.