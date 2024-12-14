Stresli çalışanlarını işten çıkaran şirket gündem oldu

Her şirket uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak ister. Ancak bu ortamı tek bozanın da çalışanlar olduğu düşünülür. İşin içeriği göz ardı edilirken, mobbing yapan yöneticiler ya da şirketlerin vermeden alma kültürleri de global kapitalizmin bir sorunu olarak çalışan stresini artıran sebeplerin başında gelir.

Hindistan’da kozmetik ve bakım alanında hizmet veren bir şirkette yapılan anketle çalışanların stres düzeyi ölçüldü.

Şirketin yaptığı bir iyileşme olarak görülebilecek ankette çalışanlar streslerinin yüksek olduğu cevabını vererek işlerinden oldular.

"Stresli misiniz?" diye sorusuna "evet" diyenleri işten çıkardılar

Evde kuaför ve güzellik hizmeti sunan bir girişim olan YesMadam, şirket içinde düzenlediği bir ankette iş yükü nedeniyle “ciddi stres” yaşadıklarını söyleyen çalışanlarını işten çıkardığı iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şirketin, insan kaynakları (İK) departmanından gönderilen bir e-postanın ekran görüntüsü internette kısa sürede yayıldı.

E-postada, çalışanların stres seviyeleri hakkında yapılan bir ankete verilen yanıtlar doğrultusunda işten çıkarmaların gerçekleştiği açıklanıyor. Şirket ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.