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Su faturasındaki hata yaşlı kadının kalp krizi geçirerek ölmesine neden oldu

İtalya'da 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo isimli kadın, su faturasındaki 15 bin euroluk yanlış tutarı görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan incelemede, tutarın yanlış olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Su faturasındaki hata yaşlı kadının kalp krizi geçirerek ölmesine neden oldu
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İtalya'nın Sanremo kentinde, 88 yaşındaki Caterina Giovinazzo isimli kadın, evine gelen yüksek su faturası nedeniyle kalp krizi geçirdi.

Su faturası için hesabından yaklaşık olarak 7 bin euro çekildiğini ve borçlu gözükmeye devam ettiğini gören kadın hastaneye kaldırıldı.

40 gün yoğun bakımda kaldı

Yaşlı kadın, 40 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Sistemde hata çıktı

Olayın ardından yetkililer tarafından yapılan incelemede, yaşlı kadının iki aylık su tüketiminin 62 euroya yakın olduğu ortaya çıktı.

Su şirketi, yaşanan olayda hatalı taraf olduğunu kabul ederken, olayı telafi etmek için yaşlı kadının ailesinin yanında olacaklarını duyurdu.

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