Su rezervuarına 96 milyon gölge topu: İçme suyundaki gizli tehlike bertaraf edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde, kuraklık tehdidi ve su kalitesindeki risklere dönük sıradışı bir teknik uygulandı. Bölge idarecileri, kentin en kritik su depolama alanı olan Los Angeles Rezervuarı'nın üstünü 96 milyon siyah küreyle kapladı. "Gölge küreleri" adı verilen bu uygulamayla hem su kaybının önüne geçildi hem de sağlık açısından büyük tehdit oluşturan görünmez bir süreç engellendi.

Güneş ışınları kesildi, kimyasal tehlike önlendi

Gölet yüzeyine bırakılan polietilen yapılı siyah küreler, suyun Güneş'le temasını tamamen kesen bir bariyer oluşturdu. Ham suda doğal biçimde yer alan bromür maddesi ile dezenfeksiyon amacıyla kullanılan klor, gün ışığına maruz kaldığında insan bünyesi için son derece zararlı ve kanserojen etkiye sahip "bromat" bileşiğine dönüşmekteydi. Yüzeyi örten küreler sayesinde ışık geçişi engellendi ve bu tehlikeli dönüşüm tamamen durduruldu.

Milyarlarca litrelik buharlaşmanın önüne geçildi

Söz konusu yaklaşım, kuraklıkla mücadele eden kente muazzam bir tasarruf imkânı sundu. Göletin üstünü örten koruyucu tabaka, yüksek sıcaklıkların yol açtığı buharlaşmayı %85 ila %90 oranında düşürdü. Bu sayede her sene yaklaşık 4,1 milyar litre içme suyunun havaya karışarak kaybolması önlendi. Aynı zamanda suyun gölgede tutulması, yosun ve bakteri üremesini kısıtlayarak arıtma tesisi ihtiyacını da azalttı.

Bütçe dostu ve uzun ömürlü mühendislik hamlesi

Kentin su yönetiminden sorumlu yetkililer, rezervuarın üzerini sabit yapılara veya devasa brandalara kapatmanın maliyetinin çok yüksek olacağını, ancak bu yöntemle bütçenin korunduğunu vurguladı. Salınım yapmayan güvenli malzemeden üretilen kürelerin, doğa koşullarına karşı 25 yıla kadar dayanıklılık gösterebildiği belirtildi. Bu yaklaşım, su sıkıntısı yaşayan diğer merkezler için de sürdürülebilir bir model olarak gösteriliyor.