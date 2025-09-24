  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suçsuz yere 38 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Takip Et

Suçsuz yere 38 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin California eyaletinde, cinayet suçlamasıyla yaklaşık 38 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan Maurice Hastings’e, 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suçsuz yere 38 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Takip Et

1983'te Roberta Wydermyer'ın cinsel saldırıya uğrayıp başından tek kurşunla öldürülmesiyle ilgili davada, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hastings'in "suçsuzluk" iddiası üzerine delilleri 2021'de yeniden incelendi.

Kurbanın otopsisinden toplanan biyolojik deliller 2000 yılında DNA testine gönderilmek istenmiş ancak o dönem talep reddedilmişti.

NBC News'un haberine göre incelemelerde, delillerdeki DNA örneklerinin Hastings'e ait olmadığının ortaya çıkmasıyla mahkeme şahsın suçsuzluğuna hükmetti.

Böylelikle, mahkeme, suçsuz yere 38 yıl hapis yattığı anlaşılan Maurice Hastings'e 25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Bu miktar ise eyalet tarihindeki en büyük haksız mahkumiyet tazminatı olarak kayıtlara geçti.

Cinayete ilişkin DNA örnekleri de 1983'te benzer bir suçtan tutuklanan ve 2020'de cezaevinde ölen Kenneth Packnett adlı kişiye ait çıktı.

Öte yandan, Packnett'in tutuklandığında kurbana ait eşyaların yanında bulunmasına rağmen cinayetle ilgili soruşturulmadığı belirtildi.

Konuya dair basına konuşan Hastings, "Hayatımın 38 yılı elimden alındı. Hiçbir para bunu geri getiremez ama bu anlaşma çok uzun bir yolculuğun sonu" dedi.

Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!Olaylı Trabzonspor maçı sonrası Kardeşler sessizliğini bozdu: Hedef gösterildim!Spor
Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat kullanmışlar!Gündem
Gerçeğinden ayırt edilemiyor! Altın ve gümüş rekor kırdı, sahtecilikte patlama yaşandıGerçeğinden ayırt edilemiyor! Altın ve gümüş rekor kırdı, sahtecilikte patlama yaşandıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 24 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü, hastane tahliye edildi (Video)
Tayland'da yol çöktü, araç 50 metrelik dev çukura düştü
Rubio: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler müzakere sürecinde rol oynamayacak
Rubio: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler müzakere sürecinde rol oynamayacak
Tom Barrack: Suriye ve İsrail, gerginliği azaltma anlaşmasına yakın
Tom Barrack: Suriye ve İsrail, gerginliği azaltma anlaşmasına yakın
ABD'li komedyen Kimmel, yeniden başlayan TV şovunda Trump’ı eleştirdi
ABD'li komedyen Kimmel, yeniden başlayan TV şovunda Trump’ı eleştirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
BM, Trump’ın merdiven arızasını kameramana bağladı
BM, Trump’ın merdiven arızasını kameramana bağladı