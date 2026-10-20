Sudan-Güney Sudan sınırında katliam: Pazar yeri hedef alındı

Pazartesi günü Sudan ile Güney Sudan sınırındaki Abyei bölgesinde bulunan bir pazar İHA'larla hedef alındı. Bölgenin geçici enformasyon bakanı Yohana Akol Ngor, salı günü yaptığı açıklamada saldırıda en az 73 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını söyledi. Ngor, saldırının Sudan silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ancak bakan, saldırının sorumluluğuna ilişkin iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt paylaşmadı.

Petrol zengini Abyei bölgesi iki ülke arasında ihtilaf konusu

Petrol kaynakları bakımından zengin olan Abyei, Sudan ve Güney Sudan tarafından ortak yönetiliyor. Her iki ülkenin de hak iddia ettiği bölge, uzun süredir güvenlik sorunları ve şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Bölgedeki çatışmalar çoğunlukla rakip etnik gruplar ve silahlı milisler arasında yaşanıyor. Son İHA saldırısı da iki ülke arasındaki sınır hattında sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Güney Sudan'dan Sudan'a diplomatik tepki

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından Sudan'ın Juba Büyükelçisi'ni çağırarak olaya ilişkin protestosunu ve endişesini iletti. Bakanlık, saldırının sivillerin güvenliği ve Abyei bölgesindeki istikrar üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Sudan ordusunun saldırıyı gerçekleştirdiği yönündeki suçlama ise henüz bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

Abyei'de daha önce de İHA saldırısı yaşandı

Abyei bölgesi, geçmişte de ölümcül İHA saldırılarına sahne oldu. Bangladeş silahlı kuvvetlerinin açıklamasına göre, geçen yıl Birleşmiş Milletler'e ait bir üsse düzenlenen İHA saldırısında altı Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti, sekiz asker yaralandı.

Son saldırının ardından can kaybının en az 73 olarak açıklanması, bölgede sivillerin ve güvenlik güçlerinin karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı.