Sudan hava sahası 2 hafta daha kapalı olacak
Sudan'da hava sahasının kapatılma kararı 15 Ağustos’a kadar uzatıldı.
AA
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İç savaşın nisan ayının ortasından bu yana sürdüğü Sudan’da, hava sahasının kapatılması kararı, 2 hafta daha uzatıldı.
Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının, 15 Ağustos’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Sudan hava sahası, nisan ortasında ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) arasında çıkan iç savaşın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.