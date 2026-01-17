Sudan’da Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren çatışmaların gölgesinde, hükümet yabancı güçlerin doğrudan müdahalesini reddettiğini açıkladı. Resmî açıklamalarda, ülke egemenliğinin korunmasının öncelikli olduğu ve herhangi bir askeri müdahalenin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım kuruluşları, ülkedeki felaket boyutundaki insani kriz nedeniyle derhal sivil yardım ulaştırılması çağrısı yaptı. Bu çağrılar, askeri müdahale anlamı taşımıyor; temel amaç, yardımların engellenmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.

Sudan’da dış müdahale tartışmaları

Çatışmanın tarafları ise zaman zaman birbirini veya dış aktörleri destek almakla suçluyor. Bu durum, “dış müdahale” tartışmalarını canlı tutarken, BM ve bölgesel aktörler herhangi bir askerî müdahaleye karşı uyarıda bulunuyor. Sudan içindeki bazı siyasi gruplar, büyük güçlerin taraflara destek vermesinin çatışmanın uzamasına yol açtığını belirtiyor ve dış müdahale olmasaydı savaşın daha erken sona erebileceğini savunuyor.

Hükümet ise ülke egemenliğini koruma vurgusunu sürdürerek, herhangi bir yabancı askerî müdahaleye izin verilmeyeceğini açıkça duyurdu. Bu açıklama, Sudan’daki çatışmada dış müdahale tartışmalarını net bir şekilde sonlandırıyor ve ulusal egemenliğin korunmasına öncelik verildiğini gösteriyor.