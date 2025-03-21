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Sudan ordusu cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi

Sudan ordusu, haftalardır devam eden çatışmaların ardından başkent Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi.

Haber Merkezi
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Sudan ordusu cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi
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Sudan’da iki yıl önce patlak veren iç savaşta, Hızlı Destek Güçleri (RSF) kısa sürede cumhurbaşkanlığı sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirdi. Ancak Sudan ordusu, son aylarda RSF’ye karşı bazı stratejik kazanımlar elde etti. Öte yandan, ülkede sivil yönetime geçiş sürecinde ordu ile güç mücadelesi yaşayan RSF, bu yıl kendi hükümetini kurma yönünde adımlar atmaya başladı.

"Dünyanın en büyük insanı krizi"

Ülkedeki çatışmalar kıtlık ve hastalıklara sebep olurken Birleşmiş Milletler ülkede meydana gelenleri dünyanın en büyük insani krizi olarak nitelendirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters, başkent Hartum'da çatışma seslerinin duyulduğunu aktardı.

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