Sudan: Son haftada yüzlerce HDK mensubu etkisiz hale getirildi

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda HDK’ye yönelik yoğun operasyonlar yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, hava ve kara birliklerinin Darfur ile Kurdufan’daki düşman mevzilerine ve Libya’nın güneyine uzanan ikmal hatlarına yönelik harekatlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, operasyonlarda yüzlerce HDK mensubunun etkisiz hale getirildiği ve 240’tan fazla savaş aracının yok edildiği kaydedildi. Ayrıca, HDK’nin kurduğu paralel yönetimin merkezi konumundaki Nyala Havalimanı'nda çok sayıda stratejik insansız hava aracı (İHA), gizlenme alanları ile kontrol ve işletme istasyonlarının da imha edildiği aktarıldı.

"Operasyonlar sürecek"

Açıklamada, ordunun Kurdufan ve Darfur’daki geniş alanlarda HDK’yi geri püskürtmeyi başardığı vurgulandı. Ordunun, HDK’yi bulunduğu tüm bölgelerde tamamen etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Sudan ordusunun HDK’ye operasyonları

Ekim 2023’te Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında anlaşmazlıklar silahlı çatışmaya dönüşmüş, başkent Hartum ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşanmıştı. Sivillerin de etkilendiği bu ilk dönemde taraflar stratejik noktaları kontrol etmek için mücadele etmişti. Çatışmalar kısa sürede Darfur ve Kordofan’a yayılmış, HDK bazı yerleşimlerin kontrolünü ele geçirirken, Sudan ordusu da hava ve kara operasyonlarıyla karşılık vermişti. Kuşatmalar yer yer haftalarca sürmüş, her iki taraf da ağır kayıplar vermişti.

2024–2025: Büyük operasyonlar ve ateşkes girişimleri

2024 boyunca çatışmalar farklı cephelerde devam etmiş, HDK’nin bazı bölgelerde kontrolü genişlerken, Sudan ordusu stratejik noktaları geri almak için operasyonlarını sürdürmüştü. 2025’te başkent ve çevresinde ordunun bazı önemli alanları yeniden kontrol altına aldığı görülmüştü. Darfur ve Kordofan’da çatışmalar devam etmiş, son haftalarda yapılan operasyonlarda yüzlerce HDK mensubu etkisiz hale getirilmiş, çok sayıda savaş aracı imha edilmişti. Kasım 2025 civarında taraflar bazı bölgelerde geçici ateşkes girişimlerinde bulunmuş, ancak Sudan ordusu HDK’yi bulunduğu tüm bölgelerde etkisiz hale getirme operasyonlarını sürdürmeye devam etmişti.