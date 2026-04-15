Sudan’da bir ulusun sağlık altyapısı küresel sessizliğin gölgesinde yok oluyor

DSÖ tarafından yayımlanan son veriler, Sudan’daki iç çatışmaların sadece askeri bir mücadele olmaktan çıkıp, ülkenin tüm sosyal dokusunu ve özellikle sağlık sistemini hedef alan topyekün bir yıkıma dönüştüğünü açıkça ortaya koymaktadır. DSÖ Sudan Temsilcisi Dr. Shible Sahbani’nin paylaştığı saha raporlarına göre, çatışma bölgelerinde bulunan hastanelerin ve birinci basamak sağlık merkezlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ağır silahlı saldırılar veya lojistik imkansızlıklar nedeniyle tamamen işlevsiz kalması, 21 milyondan fazla insanın en temel tıbbi müdahalelerden dahi mahrum kalmasına yol açarak sivil can kayıplarının savaşın doğrudan etkilerinden daha yüksek bir seviyeye ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. Sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilen ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden 200’den fazla tescilli saldırı, sağlık çalışanlarının bölgeyi terk etmesine neden olurken, geride kalan kısıtlı tesislerin ise ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği sebebiyle yalnızca sembolik bir hizmet verebildiği vurgulanmaktadır.

Eş zamanlı salgınlar ve beslenme krizinin yarattığı demografik tehdit

İnsani dramın bir diğer yıkıcı boyutunu ise hijyen koşullarının ortadan kalkmasıyla birlikte ülke genelinde eş zamanlı olarak baş gösteren kolera, kızamık, menenjit ve çocuk felci gibi salgın hastalıkların kontrolsüz bir hızla yayılması oluşturmaktadır. DSÖ uzmanları, temiz su kaynaklarına erişimin felç olduğu ve sanitasyon altyapısının yerle bir edildiği eyaletlerde, salgınların artık sadece yerel birer sağlık sorunu olmaktan çıkıp bölgesel bir tehdit haline geldiğini, bu durumun akut yetersiz beslenme ile mücadele eden 4 milyondan fazla sivilin bağışıklık sistemini tamamen çökerttiğini belirtmektedir. Özellikle anne ve çocuk sağlığına yönelik tablonun korkutucu boyutlara ulaştığı Sudan’da, yaklaşık 800 bin hamile kadının güvenli doğum ve üreme sağlığı hizmetlerine erişemiyor oluşu, gelecek nesillerin hayatta kalma şansını ciddi şekilde tehlikeye atan ve acil müdahale gerektiren bir kriz olarak nitelendirilmektedir.

Finansal yetersizlik ve uluslararası müdahale çağrısının aciliyeti

Küresel kamuoyunun dikkatini Sudan’da yaşanan bu insanlık dramına çekmeye çalışan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2026 yılı için hazırlanan insani yardım planının ihtiyaç duyduğu finansmanın henüz sadece yüzde 16’sının karşılanabilmiş olmasının, uluslararası dayanışma açısından utanç verici bir tablo teşkil ettiğini ifade etmektedir. DSÖ’nün hayat kurtarıcı operasyonlarını sürdürebilmesi için gereken 167 milyon dolarlık acil bütçenin temin edilememesi, kuşatma altındaki Darfur ve Hartum gibi bölgelere ulaştırılması planlanan kritik tıbbi yardımların durma noktasına gelmesine neden olurken; örgüt, kalıcı bir ateşkes sağlanmadığı sürece tıbbi müdahalelerin yalnızca geçici bir çözüm sunabileceğini yinelemektedir. Sudan halkı için zamanın daraldığını hatırlatan bu analiz, dünya liderlerini siyasi irade göstermeye ve sağlık koridorlarının koşulsuz şekilde açılması için taraflar üzerindeki baskıyı artırmaya çağırmaktadır.