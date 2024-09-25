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Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 433'e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam kolera vaka sayısının 13 bin 922'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısının 433'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık sistemi etkin bir şekilde çalışmıyor

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti. Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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