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Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı, Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 388'e yükseldiğini bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Sudan'da kolera salgını nedeniyle can kaybı 388'e yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kolera salgınının ülkedeki 18 eyaletinin 10'unda yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısı 12 bin 896'ya, vefat sayısı ise 388'e yükseldi

Toplam vaka sayısının 12 bin 896'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, kolera nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 388'e ulaştığı belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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