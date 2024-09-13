Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 252'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 8 eyalette yayılan salgında toplam vaka sayısının da 7 bin 296'ya çıktığı belirtildi.

Yağış ve seller, koleraya zemin hazırladı

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.