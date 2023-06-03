Sudan'dan Çad'a 125 bin kişi sığındı

UNHCR, Sudan'daki çatışmaların devam etmesi durumunda 3 ayda Çad'a sığınanların sayısının 200 bine yükseleceğini açıkladı.

Açıklamada, özellikle Sudan'ın Darfur bölgesinden sınırı geçip Çad'a gelenlerin, doğudaki Ouaddaı, Sila ve Vadi Fira bölgelerine yerleştirildiği ifade edildi.

Bu mağdur kişilere ve risk altındaki çocuklara yönelik özel yardım sağlamak, su kuyuları açmak, acil durum tuvaletleri ve gezici klinikler için çalışıldığı vurgulanan açıklamada, yeni gelenleri barındırmak ve kampların kapasitesini artırmak için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yağmur mevsiminin yaklaşmasıyla mültecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla onları sınır bölgelerinden taşımak için büyük lojistik desteğe ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Sudan'daki çatışmalardan kaçıp Çad'a sığınanların sayısının 125 bine ulaştığı bildirildi. Sudan'daki krizden önce Çad'ın, Mart 2023 itibarıyla Darfur'daki çatışmadan kaçan 409 bin 819 Sudanlı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden 127 bin 846 kişi, 28 bin 311 Kamerunlu, 21 bin 287 Nijeryalı ve 1507 farklı ülkelerden olmak üzere yaklaşık 588 bin 770 mülteciye ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Ayrıca 381 bin 289 Çadlının, ülke içinde yerinden edildiği tahmin ediyor.

Açıklamada, Çad'da zorla yerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak için 214,1 milyon dolara ihtiyaç olduğunun altı çizilerek bunun 72,4 milyon dolarının Sudan'daki çatışmadan kaçan mültecilere acil müdahale için gerekli olduğu belirtildi.

Çad'ın ihtiyaçlarının şu anda yalnızca yüzde 16'sının finanse edildiği ifade edildi.