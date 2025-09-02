  1. Ekonomim
Sudan’ı vuran ölümcül heyelan: Yüzlerce kişi yaşamını yitirdi

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti, Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Konseyden yapılan açıklamada, Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin öldüğü aktarılarak, "Bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden masum vatandaşlarımızı derin bir üzüntü ve kederle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve üyelerinin, hayatını kaybeden yüzlerce kişinin ailelerine ve tüm Sudan halkına taziye ve başsağlığı dileklerini ilettiği açıklamada, "Allah'tan şehitlerimizi rahmetiyle kabul etmesini, yaralılara ise acil şifa vermesini niyaz ediyoruz." denildi.

Egemenlik Konseyi ayrıca, felaketten etkilenenlere destek amacıyla tüm imkanların seferber edileceğinin altını çizdi.

"Bu felaket halkımızın gücünü aşan boyuttadır"

Darfur Bölgesi Başkanı Minni Arko Minawi de "Tirsin köyünde yaşanan felaket, bölgenin sınırlarını aşan insani bir trajedidir. Çok sayıda insanımızı bu doğal afette kaybettik. Bu felaket halkımızın gücünü aşan boyuttadır." ifadelerine yer verdi.

Minawi, uluslararası yardım kuruluşlarına cenazelerin çıkarılması ve hayatta kalanların desteklenmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Bölgeyi kontrol eden isyancı Sudan Kurtuluş Hareketi-Abdulvahid Nur kanadına bağlı sivil otoritenin yaptığı açıklamada da yoğun yağışların neden olduğu toprak kaymasının Tirsin köyünü tamamen yok ettiği ve 1000'den fazla kişiden yalnızca bir kişinin kurtulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Tirsin köyü sakinlerini derin üzüntü ve kaygıyla takip ediyoruz. Ağustos ayının son haftasında etkili olan yoğun yağışlar büyük ve yıkıcı heyelanlara yol açtı. İlk bilgilere göre köyün tamamı yok oldu." ifadeleri kullanıldı.

Sudan'da temmuz-ekim ayları arasındaki sağanak döneminde her yıl yüzü aşkın kişi sel ve taşkınlarda hayatını kaybediyor, binlerce ev ve tarım alanı zarar görüyor.

