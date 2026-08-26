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Suikast iddiası alarma geçirdi: Netanyahu'nun oğlu Miami'den gizlice tahliye edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun, kendisine yönelik İran kaynaklı bir suikast planının tespit edilmesinin ardından ABD'nin Miami kentinden gizlice tahliye edilerek apar topar İsrail'e getirildiği öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Suikast iddiası alarma geçirdi: Netanyahu'nun oğlu Miami'den gizlice tahliye edildi
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ABD merkezli Newsmax kanalının konuya yakın bir ABD kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının Yair'i hedef alan suikast planını Aralık 2025'te öğrendiği iddia edildi.

Kaynak, İranlı ajanların Başbakan'ın oğlunun kaldığı konutu ve hareketlerini izlemek üzere Miami'de sahada olduğunu öne sürdü.

Haberde, İsrail'in ABD makamlarını uyardığı, Yair'e Miami'yi derhal terk etmesi talimatı verildiği ve bunun üzerine Yair'in eşyalarını almadan apar topar İsrail'e döndüğü aktarıldı.

Netanyahu, 24 Ağustos'ta İsrail merkezli Kanal 14'e yaptığı açıklamada, oğullarından birinin İran'ın hedefi olduğunu ileri sürmüştü.

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