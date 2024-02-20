Suikasta kurban giden Haiti cumhurbaşkanının eşi, cinayete suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor

2021 yılında Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse'ye düzenlenen suikastla bağlantılı olarak eşi Moïse'yi suçlandı. Moïse'nin yanı sıra ülkenin eski başbakanı ve eski polis şefi de suçlandı.

Eski Haiti Cumhurbaşkanı'nın ölümüne ilişkin davada aralarında birkaç eski Kolombiyalı asker, suikasta kurban giden başkanın birkaç yakın yardımcısı ve diğer Haitili hükümet yetkilileri ve politikacıların da bulunduğu toplam 51 kişi suçlanıyor.

"Eşi, cumhurbaşkanına yönelik komplodan haberdardı ve suç ortaklığı yaptı"

İddianamede, saldırıda ağır yaralanan Martine Moïse, kocasının öldürülmesinde suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor. Yargıç, Moïse'nin ifadelerinde çelişkiler ve eski cumhurbaşkanına yönelik bir komplodan haberdar olduğunu gösteren bazı kanıtlar bulduğunu söyledi. Moïse'nin cinayetten sonra cumhurbaşkanlığına aday olmak istediğini iddia eden diğer iki sanığın ifadelerine atıfta bulundu.

Ancak soruşturmayı yürüten Yargıç Walther Voltaire tarafından hazırlanan suçlamada Martine Moïse'in suikast planına doğrudan katıldığını gösteren bir kanıt sunulmadı.

Moïse'nin sorgulanmak üzere çağrılmasına rağmen gelmemesi üzerine Ekim ayında Haiti'de hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Nerede olduğu tespit edilemedi. Saldırıdan sonra ABD'de tedavi gören Moïse sosyal medya üzerinden ülkenin yargı sistemini yozlaşmış olmakla eleştirdi.

Eski Başbakan da cinayete suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor

Başkan Moise'nin öldürülmesinden sonra ülkeyi yönetmek için 2021 yazında yarışan eski Başbakan Claude Joseph de cinayette suç ortaklığı yapmakla suçlanıyor.

Çok sayıda tanığın ifadesine göre Joseph, seçimler yapılırken görevinde kalmaya ve cumhurbaşkanı vekili olmaya çalışmış, bunun için de yeni seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan eski first lady'nin desteğini aldığı bildirilmişti.

Ayrıca eski ulusal polis şefi Leon Charles da eski cumhurbaşkanına yönelik komploya katılmakla suçlanıyor.