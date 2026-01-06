Suikaste uğradığı iddia edilmişti, Şara market alışverişinde görüntülendi (Video)

  1. Ekonomim
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan suikast ve saraya saldırı iddialarının ardından başkent Şam’daki Mezze mahallesinde market alışverişi yaparken görüntülendi.

Yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve Şara’nın göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü yönündeki asılsız iddiaların ardından, Suriye lideri yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı.

Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da samimi bir şekilde sohbet etti.

Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaretle hem söz konusu saldırı iddialarını hem de hakkındaki spekülasyonları fiilen yalanlamış oldu.

