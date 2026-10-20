Şükran Günü ve Noel seyahatleri cep yakacak: Tatil sezonu en pahalı dönemine hazırlanıyor

Küresel seyahat ve havacılık sektöründe tatil dönemi hareketliliği başlarken, uçuş maliyetlerindeki sert yükseliş tüketici bütçelerini zorlamaya başladı. Hopper verilerine göre bu tatil sezonunda uçak biletleri en az son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacak. Şükran Günü dönemindeki yurt içi gidiş-dönüş biletlerinin ortalama fiyatı geçen yıla göre yüzde 31, Noel biletlerinin fiyatı ise yüzde 23 arttı. Havayolları, Orta Doğu’daki petrol akışını ve üretimini etkileyen İran Savaşı sonrasında yükselen enerji maliyetlerini karşılamak için bilet fiyatlarını artırdı.

Jet yakıtındaki rekor artış biletleri tırmandırdı

Havayollarının en büyük gider kalemlerinden biri olan jet yakıtının ortalama aylık spot fiyatı şubat ayından bu yana yüzde 91 artarak galon başına yaklaşık 4,50 dolara çıktı. Şirketlerin yakıt için geçen yıla göre on milyarlarca dolar daha fazla ödeme yapması bekleniyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre uçak bileti fiyatlarının tüketici fiyat endeksindeki payı eylülde mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda rekor seviyeye ulaştı; aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 22,4 arttı. United ve Delta dahil bazı havayolları yurt içi bilet fiyatlarını tek yön için 10 dolar artırdı.

Yoğun tarihler ve bütçe planlaması için tavsiyeler

Havayolu yöneticileri, artan fiyatlara rağmen talebin şu ana kadar zarar görmediğini ve fiyatların tatil yolcularını seyahatten vazgeçirmesinin beklenmediğini ifade ediyor. Kayak Üst Yöneticisi Peer Bueller, yolcuların bilet alım zamanında planlama ve esneklikle yüksek fiyatlardan kaçınabileceğini belirtti. Özellikle Şükran Günü uçuşlarını önceki yıllarda üç ila beş hafta önceden almak daha ucuzken, Hopper verilerine göre yolcular, Şükran Günü sonrasındaki en yoğun seyahat günlerinden biri olan 29 Kasım’dan kaçınarak 250 dolardan fazla tasarruf etme imkanı bulabiliyor.

Tüketici profili ve rotalardaki fiyat değişimleri

Delta Üst Yöneticisi Ed Bastian, Delta müşterilerinin çoğunluğunu oluşturan ABD hanelerinin en zengin yüzde 40’ının birkaç yıl öncesine göre daha varlıklı olduğunu ve artan bilet fiyatlarını rahatlıkla karşılayabildiğini kaydetti. Buna karşın bireysel seyahat eden yolcular bütçe baskısını derinden hissediyor. Örneğin, geçen yıl Austin-Minneapolis güzergâhında Noel için 424 dolar ödeyen Ehren Minkema, bu yıl benzer bir gidiş-dönüş bilet için 722 dolar ödemek zorunda kaldı ve gelecekteki seyahatlerinde alternatif havayollarını değerlendireceğini dile getirdi.