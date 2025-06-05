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Irak'ın Süleymaniye kentinde yağışın azalması su seviyesini tehdit ediyor

Irak’ın Süleymaniye kentinde geçen seneye kıyasla yağış miktarının düşmesi nedeniyle su seviyesinde düşüş olduğu bildiriliyor.

Haber Merkezi
AA
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Irak'ın Süleymaniye kentinde yağışın azalması su seviyesini tehdit ediyor
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Süleymaniye Su İşleri Müdürlüğü Sözcüsü Amanc Celal Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dukan ve Serçınar projeleriyle vatandaşlara su temin ettiklerini ve su temininde hiçbir değişiklik yaşanmadığını belirtti.

Şehir nüfusunun yüzde 30'una su sağlayan Serçınar su projesinde su kaynakları açısından sorun olduğunu ve su seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü kaydeden Mecid, “Diğer seneler Serçınar su kaynaklarında bu derece bir azalma görülmemişti. Bu proje birkaç su kaynağına bağlı. Onlar da yağmurdan besleniyor. Her sene haziran aylarında proje kaynağı su doluyordu.” diye konuştu.

Mecid, kentte yağış miktarında geçen seneye göre neredeyse yarısından fazla bir düşüş yaşandığını aktardı.

Yaşanan azalma nedeniyle vatandaşlardan su israfı noktasında yardımcı olmaları çağrısında bulunan Mecid, müdürlük olarak projeleri yenilemek ve geliştirmek için her türlü çabayı sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

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