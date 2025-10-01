  1. Ekonomim
  3. Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye yaklaştı
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nun 175 deniz mili mesafesi kaldı.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye 175 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek riskli bölgeye yaklaşılmakta olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, "Filo'ya saldırı Filistin'e saldırıdır. Güvenli geçiş talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

 

