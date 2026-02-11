Super Bowl, tüm zamanların en çok izlenen ikinci yayını

NBC’nin açıkladığı verilere göre, Super Bowl 124,9 milyon televizyon izleyicisine ulaştı. Bu rakam, geçen yıl kırılan rekorun yüzde 2,2 altında kaldı ve maçı ABD televizyon tarihinin en çok izlenen ikinci yayını yaptı.

Super Bowl, izleyici açısından 2026 Kış Olimpiyatları ile rekabet etti.

Geçen yıl Fox tarafından yayınlanan Super Bowl, 127,7 milyon izleyiciyle ABD televizyon tarihinin en çok izlenen etkinliği olmuştu.

Bu yılki devre arası gösterisinin yıldızı Porto Rikolu rapçi Bad Bunny oldu. Büyük ölçüde İspanyolca gerçekleştirilen performansta Lady Gaga ve Ricky Martin de sahne aldı. Gösteride Porto Riko köyünü andıran bir sahne kurulurken, pazar alanı, klasik bir araba, çatı dans sahneleri ve sahne üzerinde gerçekleştirilen sembolik bir düğün töreni dikkat çekti.

Nielsen verilerine göre devre arası gösterisi 128,2 milyon izleyiciye ulaştı. Telemundo, 3,3 milyon izleyiciyle Super Bowl tarihinin en büyük İspanyolca yayın kitlesini elde etti.

Tartışma yarattı

NFL’nin Bad Bunny tercihi, performansın İngilizce olmaması ve sanatçının ABD Başkanı Donald Trump’ın göç politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle tartışma yarattı. Turning Point USA tarafından organize edilen alternatif devre arası gösterisi ise Kid Rock’ın performansıyla YouTube’da kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaştı.