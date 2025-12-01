Suriye, 14 yıl aradan sonra Akdeniz Birliğine döndü

  1. Ekonomim
Suriye, 14 yıllık bir aradan sonra İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forum'una katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin 14 yıllık aradan sonra tam üyeliğinin yeniden tesisiyle. söz konusu forum kapsamında bakanlar toplantısına katıldığı belirtildi.

Bakanlık, Akdeniz için Birlik formuna katılımın, Suriye'nin bölgesel diyalogdaki rolünün yeniden tesis edilmesi ve bölgede kapsamlı işbirliğini güçlendirme fırsatı olarak değerlendirerek, bundan duyulan memnuniyeti paylaştı.

Esed rejimi, Avrupa'nın Suriye’ye uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 2011’de Akdeniz için Birlik üyeliğini askıya almıştı.

