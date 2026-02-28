Suriye, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını kapattı
Suriye Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran’a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kapanmaların hava trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili havayolu şirketlerinden doğrudan teyit etmeleri istendi.
Açıklamada, “Kalkış ve varış saatlerinde değişiklikler yaşanabilir. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için havayolu şirketleriyle iletişimde olmaları önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, alınan önlemlerin uçuş güvenliği kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak, yolculara anlayış ve iş birliği çağrısında bulundu.
Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgeden yaşanan gerilimden dolayı hava sahasını kapatmıştı.