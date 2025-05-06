Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Fransa'yı ziyaret edecek
Fransız basını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Paris'i ziyaret edeceğini bildirdi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söz konusu haberlere göre, Elysee Sarayı, Şara'nın Avrupa'daki ilk ziyareti kapsamında yarın Fransa'nın başkenti Paris'e geleceğini duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şara'yı ağırlayacak
Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris'te ağırlayacağı Şara'ya, halkının tüm unsurlarına saygı gösterilen, özgür ve istikrarlı yeni Suriye'nin inşası için desteğini dile getireceğini bildirdi.
Dünya