  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Fransa'yı ziyaret edecek
Takip Et

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Fransa'yı ziyaret edecek

Fransız basını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Paris'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Fransa'yı ziyaret edecek
Takip Et

Söz konusu haberlere göre, Elysee Sarayı, Şara'nın Avrupa'daki ilk ziyareti kapsamında yarın Fransa'nın başkenti Paris'e geleceğini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şara'yı ağırlayacak

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris'te ağırlayacağı Şara'ya, halkının tüm unsurlarına saygı gösterilen, özgür ve istikrarlı yeni Suriye'nin inşası için desteğini dile getireceğini bildirdi.

ABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecekABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecekDünya
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Çin'e tehdit uyarısı!ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Çin'e tehdit uyarısı!Dünya
ABD Kongre üyesi Tlaib: ABD Filistin'deki soykırımda suç ortağıdırABD Kongre üyesi Tlaib: ABD Filistin'deki soykırımda suç ortağıdırDünya

 

Dünya
ABD Kongre üyesi Tlaib: ABD Filistin'deki soykırımda suç ortağıdır
ABD Kongre üyesi Tlaib: ABD Filistin'deki soykırımda suç ortağıdır
ABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecek
ABD Eğitim Bakanlığı: Harvard'a yeni federal fon verilmeyecek
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Çin'e tehdit uyarısı!
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Çin'e tehdit uyarısı!
Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı
Hava yolu şirketleri, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı
Trump'tan Papa fotoğrafına açıklama: Eşim sevimli buldu
Trump'tan Papa fotoğrafına açıklama: Eşim sevimli buldu
İHA saldırısına uğramıştı! Conscience gemisindeki 6 Türk, ülkeye döndü
İHA saldırısına uğramıştı! Conscience gemisindeki 6 Türk, ülkeye döndü