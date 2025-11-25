  1. Ekonomim
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD heyeti ile iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Kongresi heyeti ile iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

AA
Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, başkent Şam'da, Darin LaHood başkanlığındaki ABD Kongresi heyetini kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Ortak ilgi alanına giren bir dizi uluslararası konu hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki taraf arasında karşılıklı çıkarlara hizmet edecek ve bölgesel istikrarı destekleyecek şekilde yapıcı iletişimin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

