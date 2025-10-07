Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li yetkililerle görüştü

  1. Ekonomim
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da ABD’li yetkililerle siyasi süreç ve güvenlik konularını görüştü.

Cumhurbaşkanlığının Telegram kanalında yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’da ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Cooper ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame de hazır bulundu.

Toplantıda, Suriye sahasındaki son gelişmeler, siyasi sürecin desteklenmesi ve ülkede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Ayrıca 10 Mart Anlaşması’nın uygulanma mekanizmalarının da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

