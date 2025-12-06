  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Takip Et

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23. Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Takip Et

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Şara, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Doha Forumu’nda kritik görüşmeler

"Adaleti Tesis Etmek: Sözlerden Gerçeğe" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nun ilk günündeki görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Cumhurbaşkanı Şara ile beraberindeki heyet, Al Jazeera medya ağının merkezini ziyaret ederek burada Genel Müdür Şeyh Nasır Bin Faysal Al Sani ile görüştü.

"Adaleti Tesis Etmek: Sözlerden Gerçeğe" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda (Doha Forum 2025), iki gün boyunca 160’tan fazla ülkeden 6 binden fazla katılımcı ve 471 konuşmacı yer alıyor.

Asya ekonomisinde ayrışma büyüyor: Japonya ısınırken Çin soğuyorAsya ekonomisinde ayrışma büyüyor: Japonya ısınırken Çin soğuyorKüresel Ekonomi
Küresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: AltınKüresel belirsizlikte parlayan güvenli liman: AltınEkonomi

 

Dünya
Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı
Kanada Suriye'yi "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı
İngiltere’de aşırı zenginlere vergi talebiyle kraliyet tacına saldırı
İngiltere’de aşırı zenginlere vergi talebiyle kraliyet tacına saldırı
Barrack: ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı
Barrack: ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı
Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı
Türk Yatırım Fonu'nun operasyonel faaliyetleri başladı
İsrail, Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi
İsrail, Şam kırsalı ilinin güneybatı bölgesine baskın düzenledi
Yunanistan’ı ‘Byron Fırtınası’ vurdu: 'Zemin katlarda durmayın' uyarısı
Yunanistan’ı ‘Byron Fırtınası’ vurdu: 'Zemin katlarda durmayın' uyarısı