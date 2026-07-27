Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile güvenlik anlaşması yapmayı amaçlıyoruz



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği özel röportajda, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile ilişkilere değinen Ahmet Şara, Tel Aviv yönetimiyle bir güvenlik anlaşmasına ulaşılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

İsrail'in bölgede farklı hedefleri bulunduğunu belirten Ahmet Şara, Suriye'ye yönelik daha dengeli bir yaklaşımın sağlanabilmesi için uluslararası toplum ile çok sayıda ülkeyi sürece dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail ile sonuçsuz çatışmalardan uzak durduklarını vurgulayan Ahmet Şara, güvenlik anlaşmasının önünde İsrail kaynaklı ihlaller ve çeşitli engeller bulunduğunu ancak en az zararla barışçıl çözümlere ulaşabilmek için yoğun diplomatik çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgenin İsrail ile İran'ın hedefleri arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini dile getiren Ahmet Şara, bölge ülkelerinin kendi bağımsız siyasi çizgilerini oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Yeni dönemde hedef istikrar ve kalkınma

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, yaklaşık 60 yıl süren Esad yönetiminin politikalarının ülkeyi bölgesel ve uluslararası çevresinden uzaklaştırdığını belirterek, yeni dönemin yeniden inşa, istikrar ve kalkınma anlayışıyla şekillendiğini ifade etti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Suriye'nin açtığı yeni dönemi olumlu karşıladığını aktaran Ahmet Şara, ekonomik yaptırımların tamamen kaldırılmasının ülkenin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasına bağlı olduğunu söyledi.

Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecinin devam ettiğini belirten Ahmet Şara, ülkedeki Rus üslerinin geleceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını dile getiren Ahmet Şara, Lübnan devletinin egemenliğini desteklediklerini ifade etti.

Kayıp kişiler ve SDG anlaşmasına ilişkin açıklamalar

İç politikadaki gelişmelere de değinen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Beşar Esad döneminde kaybolan kişilerin akıbetinin araştırılması amacıyla özel bir heyet oluşturduklarını açıkladı.

Heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ahmet Şara, ulaşılan kayıp kişi sayısının son derece yüksek ve kamuoyu açısından sarsıcı boyutta olduğunu söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye uzantısı olan sözde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yapılan anlaşmanın uygulanma sürecine de değinen Ahmet Şara, uygulamada yavaşlama yaşandığını ancak anlaşmanın başarıyla tamamlanması konusundaki kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Suriye'nin doğu kesimlerinin eski yönetim döneminde uzun yıllar ihmal edildiğini belirten Ahmet Şara, Şam ile Deyrizor arasında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Irak ile ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Ahmet Şara, buna karşın sınır hattında denetim dışındaki silahlı grupların varlığından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.